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Экономист раскритиковал идею об отказе от мигрантов на московских стройках

Экономист Коренев заявил, что у РФ нет денег для полного отказа от мигрантов на стройках
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Экономист Алексей Коренев заявил, что для полного отказа от мигрантов на московских стройках необходимы серьезные финансовые вложения, нацеленные на увеличение оплаты труда, закупку качественного оборудования, в противном случае заинтересовать горожан не удастся. В разговоре с «Лентой.ру» он раскритиковал предложение вице-мэра столицы, добавив, что оно идет вразрез со словами президента страны Владимира Путина.

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее заявил о планах властей столицы отказаться от привлечения мигрантов на стройки в городе. По словам вице-мэра, дефицит трудовых ресурсов на стройках находится на уровне 40 процентов. На данный момент на объектах в столице работают не более 40 тысяч мигрантов, в то время как ранее количество достигало почти 120 тысяч. В среднем они получают 50-60 тысяч рублей, однако многие рассчитывают на 80 тысяч рублей.

Отсутствие альтернативы

Коренев напомнил, что год назад Путин говорил о том, что страна не может обойтись без мигрантов. Более того, он указывал на необходимость разработки программ ассимиляции.

«Он говорил о том, что мигранты должны учить язык, приезжать с семьями, чтоб работать не наскоком, а на постоянной основе, — отметил экономист. — Бочкарев же предлагает совершенно обратное. Впрочем, пока это заявление носит исключительно характер благих пожеланий, никаких механизмов реализации озвучено не было. В качестве аргументации вице-мэр приводит в пример рабочих США, Швеции, которые увешаны дорогим инструментом и показывают колоссальную производительность. Но у нас другой принцип производства, в России половина работ делается с помочью тачки и лопаты».

Даже если забыть про тачки и лопаты, на закупку инструментов, по словам Коренева, потребуются огромные ресурсы. Также они потребуются и для увеличения зарплат рабочим, но Россия, по его мнению, далеко не так богата, как Швеция или США, поэтому не может себе этого позволить.

«Мы не такая богатая страна, так что пока все это не более чем красивая декларация. Ведь даже если повысить заработную плату, не все русские готовы будут пойти на стройку: Москва — это офисный город, а стройка сопряжена с постоянным тяжелым физическим трудом. Так что помимо всего прочего необходима разработка и грамотных инструментов, чтобы заинтересовать россиян, — считает Коренев. — Тем не менее я верю, что в более дальней перспективе пожелание Бочкарева сбудется, но точно не сейчас».

Экономист посчитал заявление вице-мэра попыткой порадовать москвичей, уставших от засилья мигрантов. Однако, по его мнению, ни у страны, ни у города на данный момент нет ресурсов для реализации этого предложения.

В сентябре 2021 года вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил, что на тот момент в столице не хватало около 200 тысяч трудовых мигрантов. Среди негативных последствий положения он назвал рост стоимости услуг.

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