Путин одобрил выплаты пенсионерам за счет коррупционеров

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в законодательство об обязательном пенсионном страховании. Они предусматривают расширение источников доходов Пенсионного фонда России (ПФР) за счет средств, конфискованных у коррупционеров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действующее законодательство предусматривает пополнение средств фонда за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного страхования.

Кроме того, в ПФР идут добровольные взносы физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц, а также средства выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии, средства пенсионных накоплений лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата.

Ранее зампред социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова объяснила, что в бюджет ПФР направят как непосредственно конфискованные денежные средства, так и полученные в результате продажи конфискованного имущества, то есть того, что получено путем коррупционных правонарушений.

Ранее сообщалось, что Путин внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. По его мнению, оба параметра должны вырасти на 8,6 процента, чтобы оказаться выше годовой инфляции.