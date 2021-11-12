Президент России Владимир Путин оценил темпы роста российской экономики. Увеличение ВВП по итогам 2021 года составит до 4,7 процента, заявил глава государства во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом пишет ТАСС.

«Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7 процента», — сообщил Путин. Прирост мирового ВВП по итогам года, по прогнозам главы России, составит 5,9 процентов. При этом для членов АТЭС этот показатель будет еще выше — в среднем 6,4 процента.