Путин поручил разобраться с грузами на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву «навести порядок» и разобраться с перевозками грузов транспортом в регионы Дальнего Востока. Об этом сообщает РБК. Министр, в свою очередь, пообещал подготовить план решения проблемы за две недели.

Проблемы со снабжением наблюдаются на Сахалине, в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В отдельных районах в магазинах стало не хватать овощей, фруктов, молочной продукции и яиц.

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Причиной такой ситуации послужила задержка тысяч контейнеров в приморских портах, которые в связи с резко возросшим грузопотоком из Китая переориентировались на принятие и дальнейшую отправку товаров.

В Кремле на это сообщили, что ситуация находится на личном контроле президента. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что причиной возникших трудностей стали определенные логистические проблемы, вызванные «развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом». По словам Пескова, в первую очередь речь идет о постковидных проявлениях в мировой экономике. Минтранс пообещал исправить ситуацию за три недели, до конца ноября.