Российские регионы пожаловались на нехватку еды

Самые восточные регионы России, Сахалин, Магаданская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ, продолжают испытывать острую нехватку товаров первой необходимости, в том числе еды. Об этом со ссылкой на местные власти и жалобы жителей пишет «Коммерсантъ».

В обращении жителей Чукотки к президенту Владимиру Путину, опубликованном на портале change.org, говорится, что продуктов питания — овощей, фруктов, молочной продукции и яиц — не хватает почти во всех населенных пунктах, например, в Певеке, Билибино и поселке городского типа Провидения. В последний за лето пришел только один корабль, второй надеются принять в этом месяце. В магазинах также нет капусты, моркови, лука, яблок, заканчивается даже картофель.

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Поставки на Камчатку задерживаются на период до 60 дней. Как подсчитали власти региона, в приморских портах остаются около 1,6 тысячи контейнеров, которые должны были бы уже прийти в местные порты. До Сахалина, как утверждает правительство региона, не дошли 1,1 тысячи контейнеров.

Причиной такой ситуации стало усиление нагрузки на терминалы Приморья из-за возросшего грузопотока из Китая. Проблемы на погранпереходах между странами и резкий рост ставок на фрахт контейнеровозов привели к тому, что китайские производители начали отправлять товары в Европу по российской железной дороге.

Гендиректор «Агент Сервис ДВ» (поставщик цемента на Камчатку) Юрий Смирнов утверждает, что суда не могут стать на загрузку в порту Владивостока из-за фактического отсутствия свободных причальных стенок для размещения и погрузки. По его словам, терминалы сосредоточены на погрузке и отправке контейнеров, приоритет отдан транзитным грузам.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства при организации завоза продукции в районы Крайнего Севера через порт Владивостока. Кроме того, в Минтрансе по поручению вице-премьера Юрия Трутнева была создана рабочая группа для контроля за поставкой грузов в регионы Дальнего Востока.

В середине октября издание уже сообщало о проблемах с доставкой продуктов питания на Камчатку и Чукотку. При этом глава первого региона Владимир Солодов утверждал, что продукты питания начали доставлять по графику и скоро ситуация нормализуется, а губернатор второго Роман Копин рассказал, что с июля по сентябрь в регион пришло в три раза меньше судов, чем обычно.