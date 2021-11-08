Минсельхоз предложил способ снизить цену на мясо в России

Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) обратилось в аппарат правительства России с предложением отменить пошлину на ввоз в страну замороженной говядины и свинины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

В настоящее время за импорт зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25 процентов соответственно. В документе предлагается установить квоту в 200 тысяч тонн для каждого вида мяса. В Минсельхозе отметили, что обнуление пошлин на данный объем продукции позволит стабилизировать цены на мясо на внутреннем рынке.

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В ведомстве напомнили, что с октября этого года импортеры говядины при въезде в Россию лишились возможности получать скидку на пошлину, поскольку Евразийский экономический союз (ЕАЭС) изменил сетку тарифных преференций. Специалисты предупредили, что без скидок продукция подорожает для России, поскольку такие издержки увеличат ценник почти на 4 процента к стоимости на импорт из дальнего зарубежья. В свою очередь, нулевая пошлина позволит сдержать рост стоимости говядины и содержащих ее продуктов.

Издание также отмечает, что России может не хватить собственных ресурсов для обеспечения потребностей в свинине, поскольку в сентябре ее производство сократилось из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в ряде регионов. В Минсельхозе предположили, что в 2022 году пострадавшие предприятия могут сократить поставки на 200 тысяч тонн. Однако пошлина в 0 процентов на свинину может способствовать тому, что Россия получит импортную продукцию по ценам, сопоставимым с отечественными.

Ранее более десяти крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ретейлеров о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября. Это связано с увеличением стоимости производства, причем пиковых значений цены на мясо достигли в августе-сентябре 2021 года. В Минсельхозе заявили, что правительство приняло меры для стабилизации цен на мясо в России.