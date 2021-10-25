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Россиян предупредили о росте цен на гречку, овсянку и хлопья

«Ъ»: производители круп предупредили о росте цен на гречку, овсянку и хлопья в ноябре
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20 процентов в ноябре из-за роста стоимости сырья и упаковки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, крупный производитель «Роса» предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20 процентов. В сети продуктовых магазинов «Верный» подтвердили получение уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15 процентов.

Прогнозы подорожания

Помимо этого, более десяти крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ритейлеров о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября. Это связано с ростом цен на сырье — моющие средства, упаковка, яичный меланж и само мясо. Так, говядина подорожала на 11 процентов, курица — на 13 процентов, а свинина — на 29 процентов.

В более далекой перспективе эксперты прогнозируют подорожание удобрений и, как следствие, овощей, фруктов и зерновых культур. Причиной для этого может стать энергокризис, который охватил Европу. Западные производители массово сокращают или даже приостанавливают производство из-за высоких цен на топливо, необходимого для создания удобрений, поскольку в основе их себестоимости продукции лежит газовая составляющая. Это может привести к тому, что российские производители переключат свое внимание целиком на европейский рынок, который будет готов приобрести сырье даже по максимальным ценам. В таком случае, удобрений может не хватить для внутреннего рынка, и отечественный урожай упадет.

Причины повышения

Кроме того, как отметил представитель агрохолдинга «АФГ Националь», растет себестоимость производства круп. По его словам, за последний год цена полипропиленовой и картонной тары выросла более чем на 100 процентов, а российского сырья — на треть. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису. Впрочем, проблемы с урожаем уже стали причиной повышения цен на гречку в Алтайском крае. За год они выросли с 57 до более 80 рублей за килограмм, притом что этот регион — основной поставщик гречки в стране.

Еще одной причиной роста цен станет инфляция. По итогам 2021 года Центральный банк России ожидает инфляцию на уровне до 7,4-7,9 процента. ЦБ отмечает, что цены растут значительно быстрее июльского прогноза, согласно которому показатель должен был достичь уровня 5,7-6,2 процента. К 18 октября инфляция ускорилась до 7,8 процента. Такой высокий показатель эксперты связывают с ростом цен на овощи в августе, но отмечают, что подорожали и другие продукты, стоимость которых не считается волатильной.

В целом, на росте цен в России сказываются глобальные проблемы: перебои с поставками и последствия пандемии. Ситуацию с инфляцией Набиуллина назвала потенциально опасной и не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки до 8,5 процента.

На международной арене подорожание продуктов также связывают со стремлением спасти планету от последствий глобального потепления. Аналитики считают, что борьба человечества за окружающую среду и экологию приведет к неминуемому росту цен практически на все товары по всему миру. Государства вынуждены вводить дополнительные ограничения, чтобы стимулировать производство к экологической трансформации, которая потребует дополнительных расходов и приведет к так называемой «зеленой инфляции».

Способы борьбы

Правительство разработало ряд мер, для борьбы с подорожанием продуктов. Они направлены на амортизацию цен, а также на поддержку производителей. В частности, в 2021 году предприятиям дополнительно направят субсидии на сумму в 10 миллиардов рублей для компенсации части затрат на закупку кормов для скота. Со следующего, 2022 года акцент в господдержке будет сделан именно на эту подотрасль хозяйства. Это, по словам пресс-службы Минсельхоза, позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний.

Кроме того, как сообщают «Ведомости», правительство запустило в России новую систему борьбы с ростом цен. Она предполагает построение экономических моделей, описывающих зависимость цен на внутреннем рынке от конъюнктуры на мировом. Домашние цены при этом будут выражены в специальных индексах. Для каждой категории товаров разработчики определили собственный профиль риска — допустимый диапазон роста цен. При его нарушении правительство должно будет представить предложения по исправлению положения. Основная цель системы — добиться ситуации, при которой рост цен на большинство товаров будет оставаться в пределах общей целевой инфляции.

Впрочем, на фоне резкого роста цен даже на базовые продукты питания главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов предрек введение продовольственных талонов в России для наиболее бедных слоев населения. Аналитик пришел к выводу, что ввести талоны для наименее обеспеченных слоев населения лучше, чем раздавать деньги, которые могут быть потрачены на другие товары.

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