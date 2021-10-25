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Европейский энергокризис поставит под угрозу урожай в России

РИА Новости: энергокризис в Европе поставил под угрозу урожай 2022 года в России
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Урожай российских аграриев оказался под угрозой из-за энергокризиса в Европе, который привел к дефициту минеральных удобрений, производимых европейскими компаниями. Об этом говорится в статье РИА Новости.

Европейские производители массово сокращают или даже приостанавливают производство из-за высоких цен на топливо, необходимого для создания удобрений, поскольку в основе себестоимости их продукции лежит газовая составляющая. И в обозримом будущем, по мнению автора статьи, позитивные перспективы для них не просматриваются.

Аналитики предполагают, что европейские аграрии, столкнувшиеся с острой нехваткой удобрений, начнут закупать их в России. Такая ситуация может оказаться выгодной для российской химической промышленности, в распоряжении которой находится более доступное сырье. Однако эксперты отмечают и риски, с которыми могут столкнуться отечественные аграрии.

Российские производители будут заинтересованы в максимальных объемах продаж на премиальные рынки с высокими ценами, однако это может привести к падению отечественного урожая. Автор статьи отмечает, что в этой перспективе государству необходимо тщательно проконтролировать ситуацию, чтобы извлечь двойную выгоду из сложившейся ситуации.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова назвала агентству «Прайм» три товара, цены на которые в ближайшее время будут устойчивы и не вырастут из-за повышенного предложения или низкого спроса. По ее словам, в России не будут расти в цене яблоки, стройматериалы и услуги туризма.

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