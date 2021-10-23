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Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух

Климатологи Кокорин, Болгов предсказали засухи в России из-за уменьшения осадков на 20-30%
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Фото: Unsplash

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что Россию в ближайшие десятилетия ожидают засухи, которые будут появляться все чаще. Это связано с уменьшением осадков на 20-30 процентов, что отразится на сельском хозяйстве страны, сообщает URA.RU.

Климатолог заявил, что межгодовые различия будут расти, поэтому граждан ожидает учащение засух. Это число увеличится в два раза, считает эксперт. «Конечно, имеется в виду горизонты нескольких десятилетий. Это не XXII век, но и не ближайшие пять лет», —предсказал россиянам Кокорин.

В свою очередь гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов заявил в будущем в России появятся проблемы из-за нехватки пресной воды.

«Когда нет воды, где же ее взять на орошение? Это стратегические проекты, над которыми правительственные структуры должны задуматься. Если на Дону будет также все продолжаться, то лет через 20-30 не самая благоприятная ситуация будет», — подчеркнул эксперт.

Кокорин призвал россиян быть готовыми к переходу на более засухоустойчивые культуры, поскольку высокие температуры способствуют активному испарению воду. «Это проблема сельского хозяйства. Эффекты понятны», — отметил он.

Ранее России спрогнозировали нехватку питьевой воды. Минстрой полагает, что запасы жидкости в европейской части страны могут значительно сократиться к 2035 году.

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