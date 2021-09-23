Затопленный 64 года назад город «всплыл» из-за засухи в США

В США из-за сильной засухи «всплыл» затопленный 64 года назад город Рокпорт, снимками в своем Twitter-аккаунте поделился летчик-испытатель дронов Девон Дьюи (Devon Dewey).

Фундаменты зданий, ушедших десятилетия назад под воду, стали видны в штате Юта. Как рассказал пилот, он увидел основания старых домов и дорогу, лежащую ниже того места, где обычно была вода. «Вся территория довольно плоская и однородная, поэтому, хотя фундаменты старые и в основном исчезли, все равно можно их четко увидеть, если знать, где искать», — отметил он KSL News.

Как пишет Daily Star, город, расположенный в узкой части долины Вебер в устье каньона Три-Майл, был затоплен для строительства плотины «Уэншип» в 1957 году. Несмотря на протест жителей, правительство США выкупило всю долину и создало водохранилище «Рокпорт».

Ранее стало известно, что из-за глобального потепления американская Калифорния столкнулась с угрозой вечной засухи. На западе США сейчас сложилась сложная климатическая ситуация. Засуха вынудила фермеров Калифорнии ограничить использование воды, плотины гидроэлектростанций почти не работают, а маленькая искра — от газонокосилки или даже от спущенной шины — может превратиться в лесной пожар.

