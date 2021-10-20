Россиянам предложили выбрать лучшие региональные бренды продуктов

20 октября началось «народное» голосование за самый лучший региональный бренд продуктов питания в рамках конкурса «Вкусы России». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Так, пользователям сети предложили выбрать три лучших локальных производителя среди 720 заявок из 84 регионов страны. Среди участников есть молочные продукты (например, Чойское молоко из Республики Алтай и чеченский ремесленный сыр), кондитерские изделия (тульский зефир, пермский медовый мармелад и тверской пряник), мясная гастрономия (чувашский шартан, ямальская оленина), рыба и морепродукты (мурманский вяленый ерш, кондинский карась) и разнообразные напитки (янтарный сок, козельская минеральная вода, дагестанский абрикосовый нектар, медовый квас из Волоконовки).

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Всего в соревновании представлено восемь номинаций: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонек» и «Вкус без границ». Народное голосование продлится с 20 октября по 7 ноября. 11 ноября организаторы объявят финалистов, а также состоится торжественная церемония награждения победителей.

«Миссия конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания», — говорится на сайте.

Ранее в октябре повара из Владивостока установили мировой рекорд, приготовив за раз почти 300 килограммов мяса. Отмечается, что из-за нехватки емкости пришлось остановиться на отметке в 297 килограммов. Тем не менее, барбекю признали самым большим в мире. Мероприятие прошло в селе Михайловка в Приморском крае ко Дню работника сельского хозяйства.