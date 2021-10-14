Россиянам рассказали о необычной ухе в Ростовской области

В Ростовской области рассказали о необычной ухе с раками

В Ростовской области россияне могут отведать необычную уху. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Отмечается, что блюдо родилось как ответ Дона Черному морю, а Семикаракорска — Балаклаве. Создатель культурно-развлекательного комплекса «Казачья пристань» попробовал в ресторане на Черном море уху с креветками. Он решил, что донские раки ничем не хуже.

Новое блюдо подают со стопкой хреновухи, гренками из бородинского хлеба и двумя ложками — большой и маленькой. Последняя нужна, чтобы выедать начинку из фаршированной раковой шейки. Точный рецепт блюда держат в секрете, однако отмечают, что оно понравится всем.

Отмечается, что в заведение приезжали гости из разных стран. Например, из Австралии — дочь казака нашла информацию о предках и решила посетить родину. На стенах ресторана также множество фотографий, стихов и цитат — от лирических до инструктирующих, например, как пользоваться нагайкой.