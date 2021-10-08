Россиянка описала отдых в Тунисе фразой «скучно даже пенсионерам»

Российская туристка отдохнула в Тунисе и пожаловалась на отсутствие инфраструктуры

Россиянка провела семейный отпуск в Тунисе и описала курорт фразой «было скучно даже пенсионерам». Отзыв путешественницы разместил портал «Тонкости туризма».

Так, для отдыха девушка выбрала небольшой городок Махдия, расположенный на самом юге страны. По ее словам, курорт оказался очень грязным — на улицах жилых районов валялись многочисленные пакеты и пластиковые стаканы.

Несмотря на широкие пляжи с белоснежным песком и прозрачное море, город располагался далеко от достопримечательностей, и в нем не было инфраструктуры — например, променада и набережной для прогулок.

Также она пожаловались на отсутствие русскоговорящих людей как среди отдыхающих, так и среди персонала гостиницы — большая часть туристов были европейцами или арабами. Кроме того, автор обвинила местных жителей в мошенничестве и желании «развести на деньги».

«Итог такой: отели, пляж — супер, но город грязный. А с мошенниками, торгашами и вообще в общественных местах держите ухо востро», — подытожила путешественница.

Ранее в июле российская туристка съездила на отдых в Тунис и сравнила его с Дубаем. Девушка купила горящую путевку за несколько дней до вылета за 36 тысяч рублей. Прежде всего она отметила чистые и широкие пляжи с пологим входом в воду, а также спа-зону при отеле — особенно она оценила процедуру талассо.