Власти объяснили нехватку продуктов в российских регионах мировым кризисом

Власти Камчатского края и Чукотского автономного округа рассказали о серьезных проблемах с доставкой продуктов, возникших по причине слишком малого количества рейсов по морю. Из-за этого на местах возникает нехватка продуктов, пишет «Коммерсантъ».

Губернатор Камчатки Владимир Солодов указал, что задержка с отправкой грузов из Владивостока достигает трех месяцев, хотя ситуация в последнюю неделю улучшилась. Он объяснил проблемы кризисом логистики в мире, который привел к перенаправлению грузов из Китая с Суэцкого канала на Транссибирскую магистраль.

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В обращении к жителям региона в своем Instagram Солодов сообщил, что продукты питания начали отправлять по графику, однако остаются задержки по строительным материалам. По его словам, в портах Владивостока скопилось множество контейнеров и грузов. Ситуацию губернатор оценивает как довольно тяжелую, поэтому чиновник попросил полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева взять происходящее под личный контроль.

Солодов признает, что на полное решение проблем потребуется много времени. Поэтому, предупредил он, могут возникать новые задержки и расти стоимость отправки.

В свою очередь губернатор Чукотки Роман Копин рассказал, что с июля по сентябрь в регион пришло в три раза меньше судов, чем обычно. В связи с этим в октябре и ноябре понадобятся дополнительные рейсы, а навигация в этот период очень сложная.

В своем Instagram чиновник отметил, что отправки ждут более 200 контейнеров. В приоритете поставка продуктов питания, но задерживаются и стройматериалы. В этом году должна была начаться реализация инвестпроектов, для которых нужны техника, материалы и модульные конструкции.

В администрации Провиденского городского округа рассказали, что картофель остался только в одном магазине, а ближайшие поставки продовольствия намечены на начало ноября. В пресс-релизе на сайте органа отмечается, что выход суда «Владимир Мясников» с продуктами намечен на 21-22 октября, так что встретить его можно будет 5-7 ноября.

Ранее Минсельхоз России пообещал, что в стране не возникнет дефицита ни по одной категории продовольствия. А накануне, 14 октября, премьер Михаил Мишустин анонсировал новые меры по борьбе с ростом цен на продукты.

