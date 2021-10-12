Россиянам пообещали не допустить дефицита продуктов

Министерство сельского хозяйства России сообщило, что не ожидает дефицита на внутреннем рынке ни по одной категории продовольствия.

В ведомстве также пообещали не допустить нехватки овощей, чтобы обеспечить ими россиян в необходимом объеме. Для стабилизации цен на овощи Минсельхоз и Минпромторг проводят работу по переходу торговых сетей на прямые контракты с производителями.

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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил нехарактерный рост цен на плодоовощную и животноводческую продукцию. По словам министра, подорожание овощей связано с последствиями природных катаклизмов, а причиной увеличения цен на продукцию животноводства стали рост себестоимости и болезни животных.

В середине октября министерство экономического развития России резко повысило прогноз инфляции по итогам 2021 года на 1,6 процентного пункта — с 5,8 до 7,4 процента. Там сообщили, что основной вклад в общий рост цен вносит продовольственная инфляция, особенно подорожание плодоовощной продукции и мяса. Глава министерства Максим Решетников анонсировал план первоочередных мер для расширения предложения подорожавшей продукции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цены выросли из-за ситуации на внешних рынках и посткризисной волатильности. По словам представителя Кремля, «Россия является участником международной экономической жизни и не может жить в замкнутом контуре».