В британских супермаркетах закончились продукты

В супермаркетах по всей Великобритании стали заканчиваться продукты, так как британцы запасаются из-за дефицита предложения, пишет Daily Mail. Национальная статистическая служба (ONS) заявила, что паническая скупка товаров уже привела к тому, что каждый шестой житель страны не смог купить основные продукты питания в период с 25 сентября по 9 октября.

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В сети 9 октября появилось множество фотографий с пустующими отделами мясных продуктов, фруктов и заморозки. Кроме того, на изображениях в соцсетях часто можно увидеть клиентов, чьи тележки доверху наполнены пачками туалетной бумаги и бутылками с водой. Чтобы обеспечить себе рождественский ужин и обед, сотни тысяч покупателей заранее забронировали доставку еды к 25 декабря, а каждый третий британец уже начинал запасаться продуктами. Журнал The Grocer опросил 1000 потребителей и выяснил, что две трети из них «обеспокоены» или «очень обеспокоены» потенциальной нехваткой еды и напитков в преддверии Рождества.

Супермаркеты вынуждены бороться с перебоями в поставках и пустыми полками из-за дефицита водителей. Индустрия перевозок нуждается в дополнительных 100 тысячах сотрудников, так как после Brexit и во время пандемии произошел масштабный отток трудовых мигрантов. Нехватка рабочих коснулась также гостиничного бизнеса, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Кроме того, стране угрожает дефицит мяса, птицы и упакованных пищевых продуктов из-за резкого роста цен на электроэнергию, который заставил многих производителей удобрений остановить производство.

Власти Великобритании идут на решительные меры — недавно к развозу товаров начали привлекать военных. Согласно заявлениям официальных лиц, правительство может приказать военнослужащим доставлять продукты даже во время праздников во избежание дефицита.