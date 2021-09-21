Британия нашла выход из продовольственного кризиса

Правительство Британии пытается предотвратить дефицит мяса, птицы и упакованных пищевых продуктов, который возник на фоне резкого роста цен на электроэнергию. Как сообщает Associated Press, министр энергетики Квази Квартенг надеется найти выход из кризисной ситуации при помощи соглашения с основным поставщиком углекислого газа, который необходим для газированных напитков, оглушения животных перед забоем, а также консервирования фруктов и овощей перед упаковкой.

Квартенг ведет переговоры с компанией по производству удобрений CF Industries, которая 15 сентября приостановила работу своих заводов в Великобритании из-за высоких цен на природный газ. «Мы надеемся, что сегодня мы сможем разобраться и возобновить производство в ближайшие несколько дней. Мы все еще прорабатываем детали», — сказал Квартенг и предупредил, что меры по спасению завода будут дорого стоить. По его словам, правительство обсуждает ряд вариантов, включая субсидирование производства компании.

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Если в ближайшее время сделка не состоится, то покупатели начнут замечать нехватку продовольствия на полках магазинов. По оценкам исполнительного директора торговой ассоциации производителей продуктов питания и напитков Яна Райта, дефицит станет заметен «приблизительно через десять дней». Он также добавил, что система снабжения супермаркетов «находится под самым большим напряжением, которое она когда-либо испытывала». Ситуацию Райт назвал «настоящим кризисом».

Исполнительный директор Британского птицеводческого совета Ричард Гриффитс заявил, что нехватка углекислого газа станет проблемой для индустрии. «Это действительно наихудший сценарий, поэтому мы так надеемся, что правительство сможет вмешаться», — заявил он.

Давление на пищевую промышленность Великобритании является одним из наиболее заметных последствий скачка цен на природный газ по мере того, как мировая экономика восстанавливается после пандемии COVID-19. Оптовые цены на газ в Великобритании в этом году выросли втрое. Стране предсказали рост стоимости продуктов питания из-за энергетического кризиса, так как заводы по производству удобрений закрываются, из-за чего страдает пищевая промышленность.