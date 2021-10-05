Великобритания перестанет зависеть от мигрантов

Экономика Великобритании на протяжении 25 лет поддерживалась импортом дешевой рабочей силы из менее богатых стран ЕС, но после Брексита стране придется сократить зависимость от мигрантов. Вместе с тем, после пандемии и выхода из ЕС британское правительство столкнулось с нехваткой рабочих, требованиями повысить зарплаты и ростом цен. Исход совместного воздействия этих факторов на экономику непредсказуем и вызывает беспокойство, по мнению аналитиков Reuters.

Отток мигрантов и ограничения на въезд в страну повлекут за собой масштабные изменения экономической политики Великобритании. Брексит нанес дополнительный удар по цепочкам поставок, уже нарушенным во всем мире. Нехватка дальнобойщиков, мясников и складских рабочих вынуждает британские компании повышать зарплату, вместе с тем стимулируя и рост потребительских цен. «Это действительно переломный момент для Великобритании и возможность двигаться в другом направлении. Чего я не буду делать, так это возвращаться к старой неудачной модели низкой заработной платы, низкой квалификации, поддерживаемой неконтролируемой иммиграцией», — ответил премьер-министр Борис Джонсон на вопрос о нехватке рабочей силы. На закрытых собраниях глава правительства уже настоятельно посоветовал крупным бизнесменам, чтобы они платили работникам больше.

Возвращение контроля над иммиграцией было ключевой идеей кампании по выходу из ЕС, которую возглавлял Джонсон. Позже он пообещал, что «разрушающая рабочие места машина» Европейского союза перестанет воздействовать на британскую экономику. Однако противники политики Джонсона заявляют, что премьер-министр пытается представить нехватку рабочей силы как прекрасную возможность для рабочих повысить свой заработок, в то время как положительное влияние Брексита на финансовую жизнь государства вовсе не гарантировано.

«В нашей стране долгое время наблюдались сравнительно низкие темпы роста заработной платы — стагнирующая заработная плата в сочетании с полностью стагнирующей производительностью — и это потому, что мы хронически не инвестировали в людей и в оборудование», — заявляет Джонсон. Но глава правительства не объясняет, как стагнация заработной платы и низкая производительность могут быть устранены за счет снижения иммиграции и повышения заработной платы. Единственным очевидным следствием этих процессов является рост инфляции, который «разъедает» реальную заработную плату, считают аналитики.

По мере расширения ЕС на восток к крупным европейским экономикам присоединялось все больше мигрантов из менее благополучных стран — в Великобритании количество приезжих ежегодно исчислялось миллионами. Однако после Брексита правительство перестало отдавать приоритет гражданам ЕС перед мигрантами из других стран. Ослабление связей между Великобританией и другими европейскими государствами, а также пандемийный локдаун, побудили десятки тысяч восточноевропейских рабочих покинуть страну. В результате сейчас британской экономике не хватает около 100 тысяч дальнобойщиков, что нарушает поставки бензина и продуктов питания. На заправочные станции выстраиваются очереди из автомобилей, а полки супермаркетов пустуют. Недавно появилось исследование, согласно которому дефицит рабочей силы распространился почти на весь сектор среднего бизнеса в стране.

Заработная плата в Великобритании уже резко возросла: компании предлагают устроиться на позицию водителя тяжелого грузового автомобиля с зарплатой в 75 тысяч фунтов (102,5 тысячи долларов) в год — самый высокий уровень в истории, по словам рекрутеров. В сентябре Банк Англии (ЦБ) заявил, что индекс инфляции вырастет до 4 процента к концу 2021 года.