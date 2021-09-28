Бензин в Британии предложили продавать только избранным

Власти Великобритании призвали предоставить избранным сотрудникам приоритетный доступ к топливу, поскольку британцы по всей стране продолжают покупать бензин, в панике усугубляя его дефицит, сообщает CNBC.

Председатель Британской медицинской ассоциации Чаанд Нагпол опасается, что основные работники, к которым он причислил социальных сотрудников и медиков, из-за нехватки топлива скоро не смогут ездить на работу, а скорые помощи — на вызовы, если в машинах не будет бензина. «Возникает реальный риск того, что сотрудники Национальной службы здравоохранения не смогут выполнять свою работу и предоставлять жизненно важные услуги и уход людям, которые срочно в этом нуждаются», — заявил Нагпол. Вместе с ним компания EveryDoctor призвала правительство в продаже топлива отдать приоритет медицинским работникам.

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Глава профсоюза учителей NASUWT Патрик Роуч сказал, что продолжающийся дефицит топлива ударит по сектору образования. По его мнению, многие учителя не смогут пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться на места работы, если только им не обеспечат доступ к бензину, что и предложил сделать Роуч.

Несмотря на то что некоторые положительно высказались насчет резервирования топлива для представителей определенных профессий, были те, кто не согласился с подобной мерой. Аналитик Global Counsel Джо Армитидж заявил, что правительству необходимо обеспечить британцам свободный доступ к топливу без каких-либо ограничений или резервирования АЗС под определенных сотрудников.

Из-за дефицита цены на бензин в Великобритании достигли восьмилетнего максимума. По данным компании RAC, средняя цена литра выросла до 136,59 пенсов (1,85 доллара), что стало самым высоким уровнем с сентября 2013 года.

Задержки поставок топлива в Великобритании происходят из-за нехватки около 100 тысяч водителей грузовых автомобилей. Дефицит сотрудников логистики привел к тому, что страна может начать привлекать армию для доставки бензина на заправки. Ситуация вызвала панику у автомобилистов, которые выстроились в длинные очереди около АЗС, чтобы запастись бензином. 27 сентября около двух третей членов британской Ассоциации розничных торговцев бензином, которая представляет интересы около 5,5 тысячи точек, сообщили о полном отсутствии топлива.