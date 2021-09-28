Европа заплатит миллиарды евро рыболовам

Европейский совет утвердил бюджет в размере пяти миллиардов евро, чтобы помочь предприятиям справиться с краткосрочными последствиями Brexit. Особое внимание ЕС уделил рыбной ловле, которая ранее была причиной конфликта, сообщает Associated Press.

Деньги покроют расходы и компенсируют убытки от выхода Великобритании из торгового блока. При этом Европейский совет окажет помощь как государственному, так и частному бизнесу. Brexit затронул многие отрасли экономики Европы, но особой опасности подвергается рыболовный сектор. По этой причине принятый план помощи потребует от стран-участниц ЕС выделить минимум 238 миллионов евро (278 миллионов долларов) на помощь рыболовству.

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По данным Еврокомиссии, стоимость европейского улова в водах Великобритании снизится на 25 процентов. Права на рыбную ловлю были одним из основных камней преткновения во время переговоров по Brexit. Торговое соглашение, принятое в декабре прошлого года, предусматривает, что ЕС сможет продолжить ловить рыбу в водах Великобритании, но с меньшим уловом.

Декабрьское соглашение обеспечивает беспошлинную торговлю между Британией и ЕС. Тем не менее, товарооборот между регионами резко снизился после Brexit. «Быстрое принятие бюджета означает, что столь необходимое финансирование скоро будет доступно наиболее пострадавшим европейским регионам и компаниям», — сказал представитель Словении Звонко Чернак.

Из-за Brexit и последствий пандемии коронавируса экспорт еды и напитков из Великобритании в Евросоюз за 2021 год упал на два миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов). Импорт из ЕС тоже сократился — в Великобританию поступило на 11,2 процента меньше продуктов, среди которых свинина, сыр и курица.

Кроме того, страна столкнулась с дефицитом персонала, который тоже связан с Brexit — до этого многие рабочие места были заняты преимущественно мигрантами, которые теперь испытывают трудности с получением визы.