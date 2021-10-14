Мишустин рассказал о новых мерах борьбы с ростом цен

Для борьбы с ростом цен на продукты требуются новые меры помимо уже принятых, которые показали свою эффективность, рассказал на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин. Заявления цитирует ТАСС.

«Но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие, во всем мире они растут. И, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, который бы обеспечил стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе», — сообщил премьер.

12 октября президент России Владимир Путин сообщил, что темпы инфляции по результатам года превысят прогнозный уровень в 5,8 процента. Рост цен президент считает одной из главных проблем национальной экономики. Он поручил правительству в течение месяца подготовить дополнительные меры социальной поддержки граждан.

13 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что цены в России могли бы расти еще быстрее под серьезным давлением ряда факторов, но действия правительства и Центробанка позволяют сдерживать инфляцию.