Путин предложил индексировать маткапитал по-новому

Президент России Владимир Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. Глава государства озвучил соответствующее распоряжение во время встречи с новым составом депутатов Госдумы. Об этом сообщает ТАСС.

В течение следующих трех лет на социальную поддержку граждан предлагается направить 41,5 триллиона рублей. Также Путин заявил о необходимости с 2022 года индексировать социальные выплаты на величину фактической, а не прогнозируемой инфляции. Новый порядок индексации должен коснуться и материнского капитала.

Ранее сообщалось, что с 1 октября россиян ждет повышение выплат. Оно коснулось размеров пенсий военнослужащих и зарплат сотрудников бюджетных организаций. Также в стране начали действовать новые правила получения детских пособий.

С 2022 года изменится порядок выплаты некоторых субсидий. Ожидается, что процесс предоставления выплат упростится и оптимизируется. Граждане смогут получать пособия без сбора документов.