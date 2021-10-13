В Кремле рассказали о внешнем давлении на рост цен в России

Песков: цены в России росли бы быстрее без действий правительства и ЦБ

Цены в России могли бы расти еще быстрее под серьезным давлением ряда факторов, но действия правительства и Центробанка (ЦБ) позволяют сдерживать инфляцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

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Представитель Кремля указал на инициативу главы государства по индексации материнского капитала по фактический инфляции. «Это реальность, с которой мы сталкиваемся, но все-таки надо отдать должное: такой рост [цен] мог бы быть и больше. Потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьезно», — рассказал Песков.

Он отметил, что амортизировать ситуацию с ценами удается, но «быть абсолютно свободными от негативных последствий, к сожалению, невозможно». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что правительство контролирует вопрос с инфляцией.

12 октября президент России Владимир Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. Глава государства озвучил соответствующее распоряжение во время встречи с новым составом депутатов Госдумы. По словам президента, темпы инфляции по результатам года превысят прогнозный уровень в 5,8 процента.