Россияне обнаружили новый способ экономить на продуктах

Россияне начали все активнее переключаться на собственные торговые марки (СТМ) ретейлеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Sberbank CIB.

По данным исследования, в этом году доля россиян, предпочитающих подобные товары, выросла до 37 процентов, в то время как в прошлом году она составляла всего 24 процента. Данная тенденция связана с желанием жителей страны экономить на продуктах, говорится в отчете. Также подчеркивается, что около двух третей граждан стараются экономить на товарах данной категории.

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Помимо этого, в документе отмечается, что подобный тренд является позитивным для самих ретейлеров, чью рентабельность снижают постоянные промоакции на брендовые товары. Согласно полученным данным, количество «охотников за скидками» почти во всех крупных сетях также сократилось.

Ранее экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал, что к Новому году в России подорожает ряд товаров. По его словам, наиболее заметно увеличится стоимость пяти позиций. Миронов заявил, что на мировом рынке наблюдается тенденция к росту стоимости продовольствия. Кроме того, существует дефицит товаров, в которых используются чипы: в частности, бытовой техники и автомобилей, поэтому цены на них растут. Это заметно и на рынке гаджетов: спрос на телефоны корпорации Apple — iPhone — не удовлетворен в мире полностью, поэтому компания решила сократить их производство и создать дефицит, что также увеличит стоимость изделий.

