Россиян предупредили о подорожании пяти товаров к Новому году

Экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал, что к Новому году в России подорожает ряд товаров. Наиболее заметно увеличится стоимость пяти позиций, о которых эксперт рассказал в интервью URA.RU.

Миронов заявил, что на мировом рынке наблюдается тенденция к росту стоимости продовольствия. Кроме того, существует дефицит товаров, в которых используются чипы: в частности, бытовой техники и автомобилей, поэтому цены на них растут. Это заметно и на рынке гаджетов: спрос на телефоны корпорации Apple — iPhone — не удовлетворен в мире полностью, поэтому компания решила сократить их производство и создать дефицит, что также увеличит стоимость изделий.

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Экономист предупредил россиян и о подорожании продуктов. В частности, к Новому году вырастут цены на гречку, консервы и другие продукты, которые экспортируются в большом количестве.

«На определенные продовольственные товары влияют много факторов, в том числе косвенно — рост цен на газ в Европе и производство удобрений в мире. Соответственно, увеличение стимула для экспорта российских товаров — значит, уменьшение их количества на внутреннем рынке», — объяснил Миронов.

Ранее сообщалось, что мировые цены на еду рекордно выросли и превысили показатель 2011 года. Индекс продовольственных цен вырос до 133,2 пункта — на 3,9 процента выше уровня сентября.