Минсельхоз предупредил россиян о возможном подорожании молочных продуктов

Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) предупредило россиян о возможном подорожании молочных продуктов из-за увеличения себестоимости производства. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство направило в правительство доклад «О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)» за подписью замглавы ведомства Оксаны Лут.

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В Минсельхозе заявили, что молочная продукция — единственная категория, в которой допускается рост цен. Цены могут вырасти в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, а также упаковочных и горюче-смазочных материалов. «С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию», — говорится в сообщении.

Стоимость сырого молока, по данным ведомства, у производителей составила 27,6 рубля за килограмм (плюс 7,7 процента за год), пастеризованного — 49,1 рубля за килограмм (7,9 процента). При этом сливочное масло стоит 526,3 рубля/килограмм (5,9 процента за год), сыров — 391,5 рубля/килограмм (4,1 процента).

Ранее в октябре производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20 процентов в ноябре из-за роста стоимости сырья и упаковки. Перед этим о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября предупредили ритейлеров более десяти крупнейших российских производителей колбас и сосисок.