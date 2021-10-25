Производители предупредили о росте цен на гречку, овсянку и хлопья

Производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20 процентов в ноябре из-за роста стоимости сырья и упаковки. Об этом в понедельник, 25 октября, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, крупный производитель «Роса» предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20 процентов. В сети «Верный» подтвердили получение уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15 процентов. Касаемо гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где за год цены производителей выросли с 57 до более 80 рублей за килограмм. Этот регион — основной поставщик гречки в России.

Представитель агрохолдинга «АФГ Националь» рассказал изданию о росте себестоимости производства круп. По его словам, за последний год цена полипропиленовой и картонной тары выросла более чем на 100 процентов, а российского сырья — на треть. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Новый уровень поддержки. Владимир Путин одобрил еще один пакет мер поддержки бизнеса

В Минсельхозе подтвердили, что производители продуктов питания амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года. При этом, по данным ведомства, в этом году посевные площади под гречкой выросли на 12,1 процента. Директор «Совэкона» Андрей Сизов прогнозирует замедление роста цен на гречку на фоне поступления на рынок нового урожая.

Ранее более десяти крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ретейлеров о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября. Это связано с увеличением стоимости производства, причем пиковых значений цены на мясо достигли в августе-сентябре 2021 года.

В Минсельхозе сообщили о стабилизации цен на мясо в стране благодаря комплексу мер: «плавающей» экспортной пошлине на зерно, продления на год импорта основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота, кредитов для производителей мясной продукции.

Также в этом году предприятиям дополнительно направят субсидии на сумму в 10 миллиардов рублей для компенсации части затрат на закупку кормов. Со следующего, 2022 года акцент в господдержке будет сделан именно на эту подотрасль хозяйства. Это, по словам пресс-службы Минсельхоза, позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний.