IKEA предупредила о повышении цен

Компания Inter IKEA, всемирный франчайзер бренда, предупредила, что будет вынуждена повысить цены на свои товары впервые с 2019 года из-за проблем с поставками и увеличившихся затрат. Об этом сообщает Financial Times.

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Финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам сообщил, что 2022 финансовый год (до августа 2022 года) будет еще труднее, чем 2021 год. По словам представителя компании, IKEA продолжит сталкиваться с такими проблемами, как перебои в поставках, рост цен на сырье и подорожание энергии. Все эти факторы снижают прибыль крупнейшего продавца мебели, поэтому компания вынуждена поднять стоимость товаров. Как отмечает Financial Times, повышение цен будет более существенным, чем в 2019 году. Ван Дам подчеркнул, что этот шаг может и не сказаться на потребителях — все зависит от ретейлеров. Магазины будут самостоятельно решать, повышать цены для покупателей или нет.

При этом IKEA гордится тем, что со временем снижает стоимость многих своих продуктов и делает все возможное, чтобы повысить доступность своих товаров. «Мы действительно хотим сохранять настолько низкие цены, насколько возможно», — подчеркнул ван Дам и отметил, что рост цен все же неизбежен из-за перебоев в поставках, которые привели к значительному дефициту продукции.

О нехватке товаров IKEA уже сообщала в середине октября. По словам гендиректора бренда Джона Абрахамссона Ринга, дефицит продукции продлится до августа 2022 года. Как и ван Дам, Ринг отметил проблемы с логистикой: нехватка транспортных контейнеров и загруженность портов негативно повлияла на работу компании, которой пришлось сосредоточиться на обеспечении магазинов самыми популярными товарами.