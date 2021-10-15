IKEA предупредила о дефиците товаров

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA предупредил, что дефицит товаров из-за кризиса в цепочках поставок продлится до августа 2022 года. Об этом рассказал в интервью Bloomberg генеральный директор компании Inter IKEA, всемирного франчайзера бренда, Джон Абрахамссон Ринг.

Нехватка транспортных контейнеров и загруженность портов затрудняют логистику розничной торговли по всему миру. По словам Абрахамссона Ринга, чтобы справиться с ситуацией, компании пришлось сосредоточить свое предложение на самых популярных товарах. «Самая большая проблема заключается в доставке продукции из Китая, где возможности сейчас очень ограничены», — заявил глава Inter IKEA.

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Повышенные цены на транспорт и сырье в последние полгода привели к увеличению затрат, которые компания планирует покрыть самостоятельно, а не перекладывать на клиентов. «Мы хотим сделать IKEA еще более доступной», — комментирует Абрахамссон Ринг. Он добавил, что холдинг планирует получить наибольшую долю доходов от дешевых категорий товаров. IKEA также делает необходимые шаги для того, чтобы доставлять в магазины как можно больше продукции: например, компания арендует контейнеры для перевозок и ищет альтернативные маршруты транспортировки.

В прошлом финансовом году Inter IKEA достигла рекордных продаж, восстановившись после пандемии, когда магазины были закрыты. Выручка выросла на 5,8 процентов (до 48 миллиардов долларов). Производитель извлек выгоду из того, что клиенты проводили много времени дома и занимались ремонтом.

Ранее финансовый директор «IKEA Турция» Керим Нисел сообщил Reuters, что компания может переместить часть производства в эту страну, чтобы решить проблемы с глобальными цепочками поставок. Согласно планам компании, в Турции начнут изготавливать кресла, книжные и кухонные шкафы, гардеробы и другие товары, которые сейчас поставляются на Ближний Восток и Европу из Восточной Азии. Нисел заявил, что холдинг больше не считает выгодным «производить товары в одной стране, а затем пытаться перевозить их по всему миру».

О замедлении роста продаж и высоких расходах сообщают и другие компании. Среди них — крупнейший британский онлайн-ретейлер одежды Asos. Компания столкнулась с проблемами после снятия ковидных ограничений. Подорожала транспортировка грузов и доставка заказов за пределы Великобритании, повысилась оплата труда сотрудников, появились пошлины после Brexit. Дополнением ко всем этим факторам стали сбои в цепочках поставок. После публикации финансовой отчетности и отставки главы компании в октябре акции Asos рухнули на 15 процентов.