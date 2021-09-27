Плюшевые акулы из IKEA оказались под угрозой снятия с производства

IKEA заявила о возможном прекращении продаж мягкой игрушки Блохэй (Blåhaj) — метровой синей акулы, которая стала хитом в России и мире. Сообщение о возможном снятии игрушки с производства появилось в Twitter-аккаунте службы поддержки магазинов в Великобритании.

Информация о том, что плюшевые акулы оказались под угрозой исчезновения, появилась после того, как один из клиентов IKEA в Великобритании не смог найти игрушку среди товаров в магазине. Он обратился в службу поддержки, чтобы узнать, когда Блохэй снова станут доступны. «Мне жаль, что Блохэй сейчас недоступны для покупки из-за проблем с поставками. Возможно, они еще появится в продаже, но лишь на короткий период времени, так как мы планируем прекратить их производство в апреле 2022 года», — ответил представитель компании.

Увидев это сообщение, покупатели IKEA из других стран заволновались и обратились в местные службы поддержки, чтобы узнать судьбу плюшевых акул в своих регионах. Американская служба поддержки IKEA уточнила, что в США прекращение продаж Блохэй не планируется. Представительства в других странах также не сообщали о выводе товара из ассортимента, проблем с поставками плюшевых акул в Россию не ожидается.

В 2015 году компания попыталась прекратить производство и продажу легендарной игрушки, но пользователи создали петицию с просьбой вернуть ее в магазины. В России игрушка стала популярной в 2018 году — перекупщики даже продавали Блохэй по завышенным в несколько раз ценам. Пользователи сети делали с ней фотографии в необычных местах и ситуациях. Фотографии с акулой можно найти по хештегу #акулаизикеи.

Ранее сообщалось, что IKEA пожертвовала для кошек, живущих в канадском приюте, кукольные кровати. Компания передала 10 таких спальных мест. Кошки оценили кровати и быстро обосновались, хотя некоторые предпочли под ними спрятаться.