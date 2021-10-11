Акции глобального онлайн-ретейлера рухнули

Акции глобального онлайн-ретейлера Asos рухнули, пишет The Guardian. Падение стоимости ценных бумаг британского онлайн-магазина одежды и косметики связывают с публикацией финансовой отчетности и отставкой главы компании.

Акции Asos на открытии торгов в понедельник, 11 октября, упали на 15 процентов. Однако в ходе торгов падение замедлилось до 13,81 процента. С начала года ценные бумаги Asos подешевели почти на 50 процентов.

Акции упали после публикации результатов финансового года, завершившегося 31 августа. Прибыль составила 177 миллионов фунтов стерлингов (более 17,2 миллиарда рублей). Однако Asos ожидает, что в следующем финансовом году ее скорректированная прибыль до выплаты налогов составит от 110 миллионов фунтов стерлингов (более 10,7 миллиарда рублей) до 140 миллионов фунтов стерлингов (более 13,6 миллиарда рублей). Это ниже ожиданий аналитиков в 186 миллионов фунтов стерлингов (более 18,1 миллиарда рублей).

Вместе с публикацией отчета компания объявила об отставке генерального директора Ника Бейтона, занимавшего этот пост шесть лет. Смена руководства объясняется изменениями стратегии развития — компания сосредоточится на международном росте.

С начала пандемии коронавируса случился бум на онлайн-покупки, который позволил Asos значительно увеличить свою прибыль. Однако со снятием ограничений продажи замедлились, а расходы увеличились. Так, подорожала транспортировка грузов и доставка заказов за пределы Великобритании, повысилась оплата труда сотрудников, появились пошлины после Brexit. Кроме того, компания столкнулась с глобальной проблемой — сбоями в цепочках поставок. «Ожидается, что давление на всю отраслевую цепочку поставок будет продолжаться в течение первого полугодия, что приведет к увеличению времени выполнения заказов и ограничению поставок со стороны ряда наших партнерских брендов», — отметили в компании.

Из-за глобальных сбоев в цепочках поставок замедлилось восстановление мировой экономики — растущий спрос опережает предложение. О невозможности удовлетворить спрос уже сообщила компания H&M.

