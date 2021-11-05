Россияне стали чаще покупать шашлык в нерабочие дни

В России на фоне нерабочих дней вырос спрос на шашлык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Чек Индекс».

По словам аналитиков, в октябре россияне стали чаще покупать готовые наборы и порции мяса для шашлыка. Самыми популярными продуктами среди покупателей оказались шашлыки из свинины и курицы. «Высокий сезон продаж такой продукции наблюдался в период после объявления нерабочих дней, в том числе в несетевых магазинах, что говорит о росте спроса на такую продукцию со стороны дачников и горожан, уехавших за пределы городов», — уточнили эксперты.

Отмечается, что средний чек на покупку шашлыка вырос по сравнению с 2020 годом на 23 процента и составил 356 рублей. Также стало известно, что объем продаж за октябрь на 23 процента превысил прошлогодний показатель.

Средний чек на покупку шампуров в комплекте составил 642 рубля, что на 31 процент выше, чем в 2020 году, средний чек по мангалу составил 860 рублей, что на 12 процентов ниже, чем прошлогодний уровень, средний чек по древесному углю — 273 рубля, что на 23 процента выше, чем в прошлом году.

Ранее аналитики перечислили самые популярные продукты у россиян. В список попали фрукты и овощи, молочные продукты, крупы и злаковые, а также мясо и рыба.