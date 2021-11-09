В Кремле прокомментировали перебои с поставками продуктов в Приморье

Песков: вопрос перебоев с поставками на Дальний Восток находится на контроле Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ситуация с перебоями поставок продуктов питания и других грузов в ряд регионов Дальнего Востока находится на личном контроле Владимира Путина, и правительство принимает меры, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что причиной возникших трудностей стали определенные логистические проблемы, вызванные «развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом». По словам Пескова, в первую очередь речь идет о постковидных проявлениях в мировой экономике.

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Комментируя появившуюся в СМИ информацию, представитель Кремля признал, что порты в Приморье перегружены, инфраструктура с трудом справляется, так как грузопоток возрос в несколько раз, в первую очередь из-за импорта.

Во вторник, 9 ноября, «Коммерсантъ» сообщил о проблемах со снабжением продовольствием и другими товарами рядом регионов Приморья — Сахалина, Магаданской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа. В последнем, например, речь шла о нехватке овощей, фруктов, молочной продукции и яиц.

Причиной такой ситуации была названа задержка нескольких тысяч контейнеров в приморских портах, переориентировавшихся на принятие и дальнейшую отправку товаров из Китая по железной дороге.

В середине октября издание уже сообщало о проблемах с доставкой продуктов питания на Камчатку и Чукотку. Тогда чиновники заверили, что ситуация нормализуется и в ближайшее время проблемы удастся решить.