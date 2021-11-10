Проблемы с поставками продуктов в Приморье пообещали решить за три недели

После сообщений о перебоях с поставками продуктов в ряд регионов Дальнего Востока Минтранс пообещал исправить ситуацию за три недели, до конца ноября. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.
Для решения проблемы доставки грузов морские порты Приморья переведут на круглосуточный режим работы при наличии судов под грузовыми операциями, а также примут ряд дополнительных мер.
На каботажные линии выставят дополнительно четыре судна для снятия пиковых нагрузок. Судоходные компании согласуют с операторами морских портов расписание работы судов на каботажных линиях, чтобы выйти на объем хранения грузов, не превышающий объема одной судовой партии на одну линию.
Накануне, 9 ноября, «Коммерсантъ» сообщил о продолжающихся проблемах со снабжением на Сахалине, в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В отдельных районах в магазинах стало не хватать овощей, фруктов, молочной продукции и яиц.
Причиной такой ситуации стала задержка тысяч контейнеров в приморских портах, которые в связи с резко возросшим грузопотоком из Китая переориентировались на принятие и дальнейшую отправку товаров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация находится на личном контроле Владимира Путина, и пообещал, что вскоре правительство примет меры.