Президент России Владимир Путин назвал условие экономической интеграции с Белоруссией. По его словам, она не представляется возможной без миграционной интеграции. Слова президента передает РИА Новости.

«Безусловно, полноценная экономическая интеграция невозможна без продвижения вперед в вопросах создания единого миграционного и визового пространства», — сказал Путин и добавил, что необходимо не только обеспечить трудовую мобильность населения, но и гарантировать свободу передвижения граждан, учитывая все риски в этой сфере.

«Именно на это направлена и подготовленная нашими правительствами концепция миграционной политики Союзного государства, тоже большая работа здесь была проведена», — констатировал президент.

Также Путин обещал помочь Белоруссии. «Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет», — заверил он.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко объявил о том, что Белоруссия и Россия начинают перезагрузку совместного экономического пространства. По его словам, она подразумевает «внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений».