Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума

Президент России Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

«Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете. <…> Сегодня во исполнение своего решения президент внес соответствующие поправки в Государственную думу», — пояснил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров.

Увеличить прожиточный минимум на 8,6 процента глава государства предложил 18 ноября. Согласно предложению Путина, прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей. МРОТ должен вырасти на 8,6 процента, до 13 890 рублей.

Президент указал, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми. Индексировать, отметил Путин, необходимо и пенсии, выше уровня фактической инфляции.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что повышение прожиточного минимума коснется 16 миллионов россиян, 3 миллиона затронет повышение МРОТ. Власти обеспечат рост выплат за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов, но большая часть из них в основном придется именно на бюджетные средства. По оценкам Минтруда, речь идет о сумме в 30 миллиардов рублей.