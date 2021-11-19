Голикова назвала число россиян с изменениями в зарплате после повышения МРОТ

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала число россиян, чьи зарплаты и социальные выплаты изменятся после повышенной индексации прожиточного минимума и повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ее слова приводит РИА Новости.

16 миллионов россиян затронет повышенная индексация прожиточного минимума

Голикова отметила, что от размера этих показателей зависят практически все социальный пособия, федеральные и региональные доплаты к пенсии, страховые выплаты по больничным листам.

3 миллиона россиян затронет повышение МРОТ

Вице-премьер добавила, что власти обеспечат рост выплат за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов, но большая часть из них в основном придется именно на бюджетные средства.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум на 8,6 процента. Согласно предложению Путина, прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей. Президент отметил, что заложенной в бюджете индексации прожиточного минимума на 2,5 процента недостаточно из-за текущего уровня инфляции, которая ускорилась в последние месяцы. Также Путин поручил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6 процента — до 13 890 рублей.

Сколько выделят из бюджета

Глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что из федерального бюджета на повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено порядка 30 миллиардов рублей.

30 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на повышение МРОТ и прожиточного минимума

Котяков напомнил, что в среднем прожиточный минимум на одного человека в 2022 году составит 12 654 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рублей, для пенсионеров — 10 882 рублей, детей — 12 274 рублей.

Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 миллионов граждан — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности Антон Котяков министр труда и соцзащиты России

Прожиточный минимум является критерием нуждаемости при назначении социальных выплат, на его основе рассчитываются социальный пособия, такие как выплаты беременным, семьям на детей до трех дет, затем от трех до семи, от восьми до 17 лет, доплаты к пенсиям. Размер МРОТ влияет на установление минимальной планки заработной платы и больничного.

Ранее в ноябре глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уже заявлял, что в России нужно изменить методику подсчета прожиточного минимума и поднять его до 20 тысяч рублей. В России человек считается малоимущим, если его доход меньше прожиточного минимума. В 2021 году он установлен на уровне 11 653 рубля, в 2022 — на уровне 11 950 рублей.

Когда рассмотрят поправки

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что новые поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ будут рассмотрены не позднее 24 ноября, а инициативы поддержат все фракции, вне зависимости от политических взглядов.

24 ноября крайний срок рассмотрения поправок о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Парламентарий указал, что на эту дату приходится крайний срок принятия поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета.

Совершенно очевидно, что сразу после поступления поправок в Государственную думу они будут немедленно рассмотрены. Может, хоть тут наконец фракции перестанут играть в политические игры, подумают о людях, которые их направили в Госдуму Андрей Макаров председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что фракция ЛДПР готова поддержать предложения президента России. Он выразил надежду, что необходимые ресурсы для их реализации будут найдены.

Депутат добавил, что решение о повышении МРОТ было взвешенным и обдуманным, поскольку уже отмечалось, что уровень прогнозируемой инфляции выше, чем тот, который использовался при формировании проекта федерального бюджета.

Нилов также сообщил, что комитет готов проработать инициативу об индексации пенсий, поскольку в этом случае необходимы поправки в пенсионное законодательство.

Если будут, самое главное, найдены необходимые средства, мы комитетом сможем оперативно поправить пенсионное законодательство с тем, чтобы 1 января пенсии были проиндексированы не по уровню 5,9 процента, как заложено, а по уровню фактической инфляции Ярослав Нилов Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Президент России Владимир Путин также напомнил о необходимости индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Путин подчеркнул, что правительство строго придерживалось этого правила с 2019 года, и отступать от него, с учетом роста инфляции, было бы неправильным.

По данным Росстата, инфляция по состоянию на 15 ноября ускорилась до 8,1 процента в годовом выражении. Больше всего подорожали продукты — на 10,64 по сравнению с тем же периодом 2020 года. Чтобы сдержать рост цен, Центральный банк 22 октября резко поднял ключевую ставку до 7,5 процента годовых. На конец 2021 года регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 7,4-7,9 процента при целевом показателе в 4 процента.

