В Госдуме заявили о недостаточной индексации пособия по уходу за ребенком

Суммы в 30 тысяч рублей, выплачиваемой в качестве пособия по уходу за ребенком, недостаточно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее стало известно, что в 2022 году в России вырастут минимальный и максимальные размеры пособия по уходу за первым ребенком. Соответствующие данные представлены в заключении Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов».

В настоящее время минимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет составляет 7083 рубля, максимальный — 29,6 тысячи рублей. С 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком проиндексируют и увеличат на 5,8 процентов, с 7083 до 7494 рублей. Сумма максимальной выплаты составит 31 282 рубля.

Индексация ниже инфляции

Нилов рассказал, что индексация пособия по уходу за первым ребенком производилась исходя из прогноза уровня инфляции. «Коэффициент был заложен 5,9. Такой был прогноз. Исходя из него верстали параметры бюджета», — сообщил глава профильного комитета.

Однако, заявил Нилов, фактически сумма пособия с учетом инфляции не увеличится. «Минэкономики уже сообщил о том, что на конец года инфляция будет 7,4. Опять же, это прогнозный уровень, но если он будет таким, то мы понимаем, что уже заложенная индексация ниже того, о чем говорит Минэко», — отметил Нилов.

Он подчеркнул, что максимальный размер пособия в первую очередь зависит от уровня заработной платы. Но даже при условии индексации и большой зарплаты гражданина, находящегося в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, сумма государственной денежной помощи остается низкой и не соответствующей реальным запросам людей.

«При сегодняшних ценах на лекарства, продукты, детскую одежду, услуги ЖКХ и прочее и при том, что ребенку требуются дополнительные расходы — это и различные занятия, процедуры и другое — очевидно, той суммы, которая выплачивается ежемесячно в виде пособия, 30 тысяч, недостаточно», — резюмировал политик.

В июне президент России Владимир Путин расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь. На выплаты потратят примерно 170 миллиардов рублей. Указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет по 10 тысяч рублей в августе-декабре 2021 года президент подписал 2 июля.