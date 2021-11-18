Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ

Президент России Владимир Путин предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум на 8,6 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предложению Путина, прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей. Президент отметил, что заложенной в бюджете индексации прожиточного минимума на 2,5 процента недостаточно из-за текущего уровня инфляции, которая ускорилась в последние месяцы. Также Путин поручил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6 процента — до 13 890 рублей.

Президент подчеркнул, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, в том числе выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям. «Поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано. А их, напомню, эти пособия, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», — объяснил Путин.

Глава государства также напомнил о необходимости индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Путин подчеркнул, что правительство строго придерживалось этого правила с 2019 года.