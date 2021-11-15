Путин поручил выделить дополнительные 500 миллиардов рублей для регионов

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства в объеме не менее 500 миллиардов рублей на программу инфраструктурных кредитов регионам, следует из поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Как сообщается в документе, предложения по поводу выделения дополнительного финансирования и сроке продления программы выделения средств на реализацию инфраструктурных проектов должны быть предоставлены правительством до 1 февраля.

Кроме того, правительство должно будет рассмотреть вопросы об использовании железнодорожной инфраструктуры для развития городского железнодорожного транспорта и возможность связать его с пригородным железнодорожным сообщением. Кабмину предстоит определить источники финансирования необходимых мероприятий и представить свои предложения.

До 1 июля правительству поручено также предложить решения по финансированию формирования единой опорной транспортной сети и довести до «нормативных требований» не менее 85 процентов входящих в ее состав объектов инфраструктуры. Должны быть определены и источники финансирования для ремонта этих объектов.

В октябре Путин поручил выделить средства в форме бюджетного инфраструктурного кредита Санкт-Петербургу. Деньги должны пойти на обновление электрического транспорта, потратить их планируется в 2022-2024 годах.