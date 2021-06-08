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В России появился список проектов для прорыва

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Минэкономразвития (МЭР) России подготовило список инициатив для Стратегии социального-экономического развития страны до 2030 года. Об этом со ссылкой на рабочую версию перечня, которую подтвердили источники, пишут «Известия».

В период до 2024 года общая стоимость 38 проектов, которые должны обеспечить прорыв в экономике, составляет 5,6 триллиона рублей. Ожидается, что государство профинансирует треть работ — 1,8 триллиона рублей возьмут из казны, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и инфраструктурных бюджетных кредитов.

Информация о подготовке стратегии впервые появилась в феврале этого года. Документ должен определить пути достижения национальных целей из указа президента страны Владимира Путина. За разработку отвечали профильные вице-премьеры и эксперты из пяти рабочих групп, а МЭР должно было составить финальный список.

Самым дорогим блоком на данный момент стало «Агрессивное развитие инфраструктуры», на которое до 2024 года хотят потратить 2,9 триллиона рублей. Более 900 миллиардов выделит в том или ином виде государство. В него вошли разделы «Инфраструктурное меню», «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Новый ритм строительства».

Первый раздел означает разработку инструментов для займов на социально значимые проекты на выгодных условиях. Во втором говорится о ликвидации затонувших судов, взрывоопасных скважин, а также создании системы реагирования, которая предотвращала бы появление объектов накопленного вреда. Под замкнутым циклом подразумевается инфраструктура обращения с отходами и программы по экологическому просвещению.

И, наконец, в строительстве предлагается ускорить на 30 процентов сроки от появления идеи до выхода на стройплощадку, обеспечить информационное моделирование зданий (BIM-технологии) и создать систему мониторинга выброса парниковых газов, которую признавали бы за границей. Также в разделе говорится об обновлении городского транспорта на более экологичный и повышении эффективности использования земельных ресурсов.

Инвестиции в объеме 1,2 триллиона рублей потребует блок «Новый общественный договор». В его рамках хотят создать цифровую психологическую службу для детей и родителей, перейти на единые стандарты качества лекарственной помощи по всей стране и амбулаторное обеспечение препаратами от сердечно-сосудистых заболеваний.

Отдельно проговариваются такие конкретные научные моменты, как повышение точности прогноза и мониторинга санитарных угроз до 90 процентов, разработка тест-системы для новой инфекции за четыре дня, а вакцины — за четыре месяца. Расшифровывать неизвестную инфекцию ученых обяжут за 24 часа.

Блок «Новая высокотехнологичная экономика» подразумевает 1,2 триллиона вложений. Он отвечает за развитие высокоавтоматизированного электротранспорта в городах, беспилотных логистических коридоров (запуск первого — в 2024 году), беспилотной доставки грузов «Почтой России», дофинансирование проектов Sukhoi Superjet и МС-21, развитие водородной энергетики, работу над проектами по сжижению природного газа и выращивание стартапов. Также предполагается поддержка учителей русского языка за рубежом и школ российской селекции и генетики.

В «Национальную инновационную систему» вошли создание 30 инженерных школ, оказание госуслуг онлайн, внедрение электронного документооборота, поддержка студенческих стартапов. «Клиентоцентричное государство» отвечает только за одну инициативу — выстраивание работы госуправления вокруг запросов граждан. Стоимость блока — 19,5 миллиарда рублей.

Источник издания указал, что окончательный набор инициатив сформируют в середине июля и сумма поддержки после согласования с Минфином может резко сократиться. В нынешнем виде МЭР только сформулировало проекты, которые в теории могут дать экономический рост, но денег на каждый может не хватить, потому что ресурсы бюджета ограничены.

Остальные средства для инвестиций должен дать бизнес. В последнее время в правительстве ищут способы заставить компании инвестировать в инфраструктурные проекты внутри страны. Среди таких мер рассматривается повышение налогов для предприятий, выводящих прибыль за рубеж.

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