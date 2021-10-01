Путин поручил выделить Санкт-Петербургу деньги на трамваи и метро

На покупку вагонов для метро в Петербурге направят до 96,9 миллиарда рублей за десять лет

Президент России Владимир Путин поручил предоставить Санкт-Петербургу деньги на обновление электрического транспорта. Потратить их планируется в 2022-2024 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на поручения по итогам состоявшегося минувшим летом совещания по вопросам развития петербургского транспортного узла.

Средства предполагается выделить в форме бюджетного инфраструктурного кредита. Они будут потрачены «на обновление подвижного состава городского электрического транспорта», приводит агентство выдержку из поручений. Речь идет об обновлении, в частности, трамваев и троллейбусов. Срок исполнения задачи — 30 ноября текущего года.

Путин также поручил направить до 96,9 миллиарда рублей на покупку вагонов для петербургского метро. Эти средства будут выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ближайшие десять лет (в 2022-2031 годах) на возвратной основе.

Ранее стало известно, что в 2027 году планируется запустить Высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Протяженность выделенной высокоскоростной железнодорожной линии составит почти 630 километров. Стоимость строительства трассы предварительно оценивается в 1,7 триллиона рублей.