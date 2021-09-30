Назван срок запуска высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом

Высокоскоростную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется запустить в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Согласно документу, протяженность «выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение» составит почти 630 километров. Как заявлял замглавы Минтранса Владимир Токарев, стоимость строительства трассы предварительно оценивается в 1,7 триллиона рублей.

В 2020 году Токарев рассказывал, что первый поезд по новой дороге из Москвы в Петербург пройдет в декабре 2026 года. Он называл срок, когда ВСМ достигнет операционной безубыточности, — 2027 год. На чистую прибыль трассу планировалось вывести в 2031-м.

По плану столичных властей, 43 километра ВСМ пройдут по территории Москвы. На этом участке должно быть четыре остановки: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. Открытие магистрали сократит время в пути между городами до 2 часов 30 минут.