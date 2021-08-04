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Собянин согласовал строительство новой железной дороги из Москвы в Петербург

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Фото: Сандурская Софья / агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования России, по которому предполагается строительство новой железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Общая протяженность новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит 680 километров. Из них 43 километра пройдут по территории Москвы. На этом участке будут четыре остановки: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.Отмечается, что железная дорога пройдет в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги, как и было в первоначальной редакции схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году.

При этом при строительстве будут учтены внесенные столичным правительством дополнения касательно организации посадки и высадки пассажиров. Кроме того, создание дороги планируется совместить с реконструкцией остановок и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3.

В 2020 году замминистра транспорта России Владимир Токарев рассказал, что первый поезд по новой дороге из Москвы в Петербург пройдет в декабре 2026 года. По его словам, операционной безубыточности ВСМ может достигнуть уже в 2027 году, а на чистую прибыль выйти в 2031-м.

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