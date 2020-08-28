Воробьев оценил эффективность Московских центральных диаметров

Московские центральные диаметры (МЦД) доказали свою эффективность, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует телеканал «360».

«Они удобны, комфортны, это по-настоящему XXI век. Мы видим большой запрос на Ярославском направлении, безусловно, все пригороды Подмосковья ждут появление МЦД», — сказал Воробьев.

По его словам, в настоящее время главной задачей правительства Подмосковья является запуск всех запланированных линий. Он уточнил, что

в настоящее время ведутся активные работы в плотном партнерстве с Москвой и Российскими железными дорогами.

В конце июля губернатор заявил, что открытие станций Московских центральных диаметров позволяет снизить трафик на дорогах региона.

Движение по первым двум маршрутам — «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» — было открыто в ноябре прошлого года. До 2025 года планируется запустить МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», МЦД-4 «Киевско-Горьковский» и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий».