Назван самый опасный общественный транспорт

Специалисты страховой компании «Росгосстрах» назвали самый опасный вид общественного транспорта. Им оказались микроавтобусы, а самые тяжелые травмы пассажиры получают в загородных маршрутках, передает РИА Новости.

«Микроавтобусы — самый опасный вид пассажирского транспорта, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах. Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью», — пояснили эксперты.

Среди травм, которые получают пассажиры — ушибы мягких тканей, переломы ребер, носа, лучевой кости, лодыжек, сотрясения мозга. За 2021 год в «Росгосстрах» поступило 25 обращений от пострадавших на городских маршрутах, компания выплатила более 4,5 миллионов рублей.

Также в страховую поступило 19 обращений по факту происшествий на пригородном транспорте, из них 11 окончились летальным исходом, а повреждения были гораздо более тяжелыми, а именно — переломы костей черепа, верхних и нижних конечностей, сочетанные травмы. Специалисты связали тяжесть увечий и серьезность аварий с тем, что загородные маршрутки чаще сталкиваются с грузовиками, съезжают в кювет или опрокидываются.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для водителей, управляющих общественным транспортом и такси в нетрезвом состоянии. Общественник уже направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

