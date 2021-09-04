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Момент падения бетономешалки с эстакады в Москве попал на видео

Появилось видео с падением грузовика с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве
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Момент падения бетономешалки с эстакады на пересечении Ленинградского проспекта с Третьим транспортный кольцом (ТТК) в Москве попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал столичной прокуратуры.

Отмечается, что в результате пострадал 39-летний водитель грузовика. Он был госпитализирован. «После выяснения всех обстоятельств и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о проверке организации, в которой работал водитель», — сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появились кадры рухнувшей с моста фуры. Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале сообщал, движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы полностью перекрыто.

По данным ГИБДД, водитель госпитализирован, у него перелом позвоночника и многочисленные переломы костей. Другие участники дорожного движения в результате ДТП не пострадали.

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