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Названа предполагаемая причина падения бетономешалки с эстакады

ТАСС со ссылкой на ГАИ: бетономешалка могла упасть с эстакады из-за превышения скорости
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Фото: стопкадр из видео

Причиной падения бетономешалки с эстакады на пересечении Ленинградского проскпекта с Третьим транспортный кольцом (ТТК) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, водитель фуры превысил допустимую скоросьь движения, в результате чего не справился с управлением и вылетел с эстакады.

Точную причину происшествия установят сотрудники ГИБДД — в настоящий момент они работают на месте.

Ранее в соцсетях появились кадры рухнувшефй с моста фуры. Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале сообщал, движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы полностью перекрыто.

По данным ГИБДД, водитель госпитализирован, у него перелом позвоночника и многочисленные переломы костей. Другие участники дорожного движения в результате ДТП не пострадали.

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