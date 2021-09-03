Упавшая в Москве с эстакады фура попала на видео

В Москве на Ленинградском проспекте фура упала с эстакады, место аварии попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

Как сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы полностью перекрыто.

Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта. Дептранс просит водителей планировать маршруты в объезд места ДТП. «На Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады в районе пересечения с ТТК. На месте работают оперативные службы. Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыто», — говорится в сообщении.

1 сентября сообщалось, что водитель такси на Волгоградском проспекте в Москве сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Удар был настолько сильным, что школьница отлетела на несколько метров после наезда. В результате школьницу госпитализировали со множественными ссадинами и гематомами.