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В российском городе из-за ДТП опрокинулась переполненная пассажирами маршрутка

В Омске в результате аварии опрокинулась маршрутка, восемь человек пострадали
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Фото: ГУ МВД по Омской области

В Омске на улице Масленникова маршрутка опрокинулась в результате ДТП с участием иномарки. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля Mitsubishi выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с маршруткой, в которой было 12 пассажиров — из-за удара та опрокинулась на правый бок.

В результате ДТП пострадали восемь человек, трое из них были госпитализированы, еще пяти пассажирам помощь понадобилась амбулаторно.

В МВД начали проверку, а также вынесли постановление об административном правонарушении.

Ранее на российской трассе ТамбовВолгоградАстрахань столкнулись легковой автомобиль и цементовоз. В результате аварии погибли три человека, еще двое доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

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