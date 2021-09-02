В российском городе из-за ДТП опрокинулась переполненная пассажирами маршрутка

В Омске в результате аварии опрокинулась маршрутка, восемь человек пострадали

В Омске на улице Масленникова маршрутка опрокинулась в результате ДТП с участием иномарки. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля Mitsubishi выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с маршруткой, в которой было 12 пассажиров — из-за удара та опрокинулась на правый бок.

В результате ДТП пострадали восемь человек, трое из них были госпитализированы, еще пяти пассажирам помощь понадобилась амбулаторно.

В МВД начали проверку, а также вынесли постановление об административном правонарушении.

Ранее на российской трассе Тамбов — Волгоград — Астрахань столкнулись легковой автомобиль и цементовоз. В результате аварии погибли три человека, еще двое доставлены в больницу с тяжелыми травмами.